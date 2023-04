Furti a Camino al Tagliamento.

I ladri hanno preso di mira Camino al Tagliamento, dove si sono registrati ben quattro furti: tre ai danni di case private e uno in una trattoria del posto.

In particolare, i malviventi hanno colpito metodicamente in via Crescenzia nella frazione di Bugnins, dove si trovano tutti gli edifici che hanno subito effrazioni. Una signora di 55 anni ha denunciato il furto, tra il 24 e il 25 aprile, nella sua abitazione dove, dopo aver forzato la portafinestra, ignoti hanno portato via i gioielli d’oro.

Un secondo furto è stato denunciato da un 47enne: dopo aver praticato un foro nell’infisso, i ladri sono entrati in casa rubando oro e denaro per circa 70 euro. Infine, un 57enne sempre residente nella stessa via, ha denunciato il furto di biciclette di sua proprietà. Colpita anche la trattoria che si trova nella zona: qui i malviventi hanno portato via il registratore di cassa con circa 100 euro. Sui fatti indagano i carabinieri di Codroipo.