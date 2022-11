Giuseppe Bono è morto a 78 anni

Giuseppe Bono, per 20 alla guida di Fincantieri ed ex presidente di Confindustria Fvg, è morto a 78 anni.

A darne notizie è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto via twitter: “E’ mancato Giuseppe Bono, Peppino. Un amico fraterno, grande uomo, straordinario capitano d’industria. Ha dedicato tutta la sua vita a costruire ricchezza per l’Italia. Lo conobbi appena arrivato in Fincantieri, che era in grave difficoltà. Ora ha i migliori prodotti al mondo”.

Bono, calabrese classe 1944, una laurea in Economia e Commercio ed un’altra recente honoris causa in ingegneria navale, era entrato in Finmeccanica nel 1993 e dal 2002 fino a pochi mesi fa era ai vertici di Fincantieri dove aveva occupato il ruolo di amministratore delegato. Era anche stato presidente di Confindustria Fvg.

Tanti i messaggi di cordoglio dei vertici politici e istituzionali italiani e del Fvg. “Si è spento Giuseppe Bono, grande capitano d’industria, che tanto si è speso per la crescita e lo sviluppo economico del Friuli Venezia Giulia – ha commentato l’assessore regionale al turismo e alle attività produttive, Sergio Emidio Bini -. Alla guida di Fincantieri per 20 anni, ex presidente di Confindustria regionale, un grande uomo prima che un grande imprenditore. Ci ha dato tanto, a lui e alla famiglia vanno le nostre preghiere”.