Le città capoluogo del Friuli Venezia Giulia – Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia – hanno fatto registrare incassi da record dalle multe nel corso del 2023. Secondo i dati del Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (Siope) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), queste città hanno incassato complessivamente dieci milioni di euro, in aumento rispetto agli anni precedenti.

Le multe nelle città del Friuli Venezia Giulia.

Trieste si conferma in testa alla classifica degli incassi da contravvenzioni, incassando 5,6 milioni di euro, più di tutti gli altri capoluoghi del Friuli Venezia Giulia. Trieste è però l’unica della regione che segna un decremento del 4,9% rispetto all’anno precedente. Il costo medio delle multe per ogni abitante triestino è stato di 28,1 euro.

Udine, con meno di 100 mila residenti, ha incamerato 2,5 milioni di euro dalle multe, registrando un aumento dell’11,2% rispetto al 2022. Pordenone ha incassato 1,4 milioni di euro, con un aumento del 78,6% rispetto all’anno precedente. Anche il costo medio delle multe pro capite è in crescita in entrambe le città, attestandosi a 25,7 euro per Udine e 26,3 euro per Pordenone.

Gorizia, con 33 mila residenti, ha incassato 500 mila euro dalle contravvenzioni, registrando però una crescita del 45% rispetto all’anno precedente. Nonostante l’aumento significativo, il costo per cittadino è stato di soli 14 euro, la metà rispetto a Trieste.

In Italia.

L’analisi dei dati rivela un’impennata del numero di verbali e di sanzioni comminate dalle forze dell’ordine, un trend che sembra riflettersi anche nel resto d’Italia. Tuttavia, nonostante il notevole aumento delle contravvenzioni, gli incassi pro capite nel Friuli Venezia Giulia rimangono inferiori rispetto ad alcune città italiane, come Firenze, dove le multe hanno costituito un esborso medio di 198,6 euro a residente nel corso del 2023.

A livello nazionale, le entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada nei capoluoghi di provincia sono aumentate del 6,4% rispetto al 2022 e del 23,7% rispetto al 2019, ultimo anno pre-pandemia. Complessivamente, gli incassi effettivi ammontano a 1,535 miliardi di euro, con l’84% delle multe pagate nel Centro Nord.