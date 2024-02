Scontro tra due auto all’incrocio: tre persone ferite

Incidente nella serata di ieri a Sacile.

Tre persone sono state soccorse nella prima serata di ieri poco dopo le 20 a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Sacile. Lungo via Colombo, all’incrocio via Piave si sono scontrate due vetture.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Sacile, l’equipaggio dell’automedica proveniente da Pordenone e l’elisoccorso che poi è rientrato libero e operativo. Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico le persone coinvolte nell’incidente, riferito in prima chiamata di dinamica maggiore: tre sono state trasportate tutte in codice verde all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.