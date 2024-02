Tenta la scorciatoia, ma resta bloccato con l’auto sulla scalinata

L’auto è rimasta bloccata sulla scalinata.

Curioso incidente nella mattinata di oggi a Pordenone. Un automobilista, alla guida di una Mini, ha cercato di raggiungere il parcheggio Marcolin dalla piazzetta Calderari, ma si è ritrovato in una situazione alquanto imbarazzante quando ha accidentalmente imboccato una scalinata, rimanendo irrimediabilmente incastrato.

L’incidente, ha subito attirato l’attenzione dei passanti, che si sono fermati a vedere cosa fosse successo. Secondo la prima ricostruzione sembra che l’automobilista si sia affidato ciecamente al suo navigatore satellitare, che probabilmente ha suggerito quella strada come la via più breve per raggiungere il parcheggio Marcolin.