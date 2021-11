I controlli sul super green pass.

Se per le altre parti d’Italia i controlli serrati inizieranno dal 6 dicembre, in Friuli Venezia Giulia sono già scattate le verifiche sul super Green pass e il Green pass base. La nostra regione infatti dal 29 novembre è in zona gialla ed è stato anticipato il super green pass. I controlli vengono effettuati sia negli esercizi pubblici e che per le strade, dove è previsto l’obbligo dell’uso della mascherina. “In questa fase ancora molto delicata per la salute pubblica, le forze di polizia e le polizie locali continueranno a dare il massimo e ad agire con responsabilità – ha dichiarato Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno – ma anche con la necessaria fermezza, effettuando controlli più serrati sulla certificazione verde con una particolare attenzione alle aree e alle fasce orarie di maggiore afflusso di persone“.

Diverse sono le regole che le persone devono rispettare in base al tipo di certificato verde in loro possesso. Per quanto riguarda le sanzioni che si rischiano, dipende dalla situazione in cui si viene colti irregolari. In generale però, sia per chi viene trovato senza super green pass o senza Green pass base la multa oscilla dai 400 euro ai 1.500 euro.

Senza super green pass.

Nel caso in cui la persona viene trovata senza super Green pass durate la partecipazione di spettacoli, eventi sportivi, dentro ad un ristorante, una discoteca o a feste e cerimonie, scatta la sanzione. Anche per i gestori dei locali è prevista una multa, dai 400 ai 1.000 euro. In più, dopo tre diverse multe, al locale può essere dato l’obbligo di chiusura per dieci giorni.

Senza green pass base.

Rischiano la sanzione anche coloro che sono sorpresi senza Green pass base nelle palestre, piscine, spogliatoi, alberghi e mezzi di trasporto, sia locale che aerei e treni ad alta velocità. Questa infatti è la grande novità che è stata introdotta dal governo. “In base alla nuova normativa – si legge in una nota – ai prefetti è stato chiesto di mettere a punto dispositivi dedicati per i controlli sugli utenti del trasporto pubblico locale con modalità condivise con le aziende di servizio nell’ambito dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Come nel caso dei gestori che non controllano il super Green pass, anche per chi non verifica il Green pass base è prevista una sanzione, da 400 a 1.000 euro. Non è però prevista la misura di obbligo chiusura nel caso di più segnalazioni.

Le multe ai lavoratori.

Confermate e invariate le multe previste per i lavoratori irregolari. Per coloro che si recano sul posto di lavoro senza Green pass e per cinque giorni consecutivi, è prevista la sospensione. Inoltre, è prevista anche una multa da 600 a 1.500 euro. Nei guai finisce anche il datore di lavoro: per chi non effettua i controlli, la multa oscilla da 400 a 1.000 euro.

