Le parole della presidente della Commissione regionale per le pari opportunità, Dusy Marcolin.

E’ lapidaria, la presidente della Commissione regionale per le pari opportunità (Crpo Fvg), Dusy Marcolin, nella nota in cui, prendendo posizione sulla deturpazione del murale dedicato alla pallavolista Paola Egonu. “Alla stupidità e all’ignoranza non c’è mai fine”.

Dusy Marcolin fa sapere che “interveniamo come Commissione Fvg e anche a nome del Coordinamento nazionale delle presidenti delle Crpo d’Italia per stringerci in un abbraccio sincero e di solidarietà a Paola per quanto accaduto ieri di fronte alla sede del Coni, a Roma. Anche questo è un episodio di violenza, oltre che razziale anche di genere. Insomma un atto che deve essere perseguito in tutte le possibili forme”.

“Paola Egonu e le sue compagne del volley olimpico ci hanno regalato emozioni grandissime, uniche, che disegnano la storia della nostra nazione. Anzi, meglio ancora, che la fanno grande. Anche in questo caso, assieme e solo assieme riusciremo a sconfiggere la violenza, l’inciviltà e l’ignoranza che purtroppo a volte, in alcune persone, sovrastano rispetto ed educazione. Ma non possiamo solo dispiacerci, dobbiamo, ripeto ancora una volta, tutti assieme sconfiggerla“.