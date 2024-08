La donna si è procurata una forte distorsione alla caviglia.

Intervento di soccorso questo pomeriggio per i tecnici del soccorso alpino di Forni Avoltri con il supporto dell’elisoccorso regionale assieme alla Guardia di Finanza e all’ambulanza del 118 nella zona di Prato Carnico.

A quota 1500 lungo il sentiero che dal Rifugio De Gasperi scende al Rifugio Pian di Casa, una turista veneta si è procurata una forte distorsione alla caviglia tale da non riuscire più a camminare. Era assieme ai familiari. Anche lei è stata raggiunta dall’elicottero dal momento che, a causa della strada della Val Pesarina ancora non percorribile, le squadre di terra avrebbero impiegato almeno due ore solo per raggiungerla dal basso, senza contare i tempi necessari a scendere con la barella.

A bordo dell’elicottero sanitario è stata imbarcata un medico della stazione di Forni Avoltri, mentre gli altri soccorritori, assieme anche alla Guardia di Finanza, attendevano al campo base. È stata poi consegnata all’ambulanza.