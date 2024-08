Sagre ed eventi in Friuli: ecco cosa fare a Ferragosto e non solo

64^ ed. FESTIVAL DI MAJANO

Dal 19 luglio al 15 agosto 2024 – Majano Storica rassegna musicale, gastronomica e culturale del Friuli Collinare con un calendario ricco di eventi fra cui grandi concerti e spettacoli con artisti di livello internazionale, eventi culturali, mostre d’arte e incontri, eventi gastronomici con degustazioni e workshop a tema, sport e tanto divertimento per tutti. Organizzazione: Pro Majano 39^ ed. FIESTA SOT IL CRUPISIGNÂR Dal 26 luglio al 15 agosto 2024 – Arba Programma ricco di eventi inediti e intriganti, adatti a grandi e piccini. Dall’ormai rodato autoraduno al celebre e immancabile torneo delle vie. Non mancheranno le serate dedicate alla gioventù, ma ci saranno anche quelle più classiche, durante le quali la pista sarà pronta ad accogliere ballerini e ballerine di ogni età. Fornitissima cucina, birreria ed enoteca. Organizzazione: Pro Loco Arba FESTEGGIAMENTI DI SANTA FILOMENA – …A TUTTO FRICO Dal 2 al 15 agosto 2024 – Flaibano Tradizionale festa paesana che alla rinomata cucina del frico e della gustosa rosticceria affianca un ricco programma di iniziative culturali e sportive, oltre a concerti di musica folkloristica e animazioni per bambini. Da non dimenticare la Serata Cabaret e l’imperdibile spettacolo pirotecnico. Organizzazione: Pro Loco Flaibano

FESTEGGIAMENTI DELL’ASSUNTA 4, 5 / 10, 11 / 14, 15 agosto 2024 – Bannia, Fiume Veneto I tradizionali festeggiamenti agostani a Bannia hanno in programma serate musicali e danzanti. Domenica 4 agosto si terrà la consueta Marcia della Stria con tre percorsi di 6, 13 e 18 km. Non mancheranno i tradizionali chioschi enogastronomici con le loro specialità. Organizzazione: Pro Loco Bannia 56^ ed. FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOKLORE AVIANO PIANCAVALLO Dal 5 al 15 agosto 2024 – Aviano Il Festival, organizzato in collaborazione con il Gruppo Folkloristico F. Angelica Danzerini di Aviano, prevede oltre alle tradizionali serate di folklore, mostre, degustazioni di piatti tipici dei luoghi di provenienza dei gruppi ospitati, conferenze e tanto altro. Organizzazione: Pro Loco Aviano APS 22^ ed. FESTEGGIAMENTI AGOSTANI DI SAN ROCCO – FESTA DELL’OCA Dal 9 al 25 agosto 2024 – Morsano al Tagliamento Presso l’area festeggiamenti della locale Pro Loco, tradizionale manifestazione dedicata alla degustazione di piatti tipici a base d’oca e caratterizzata da attività ricreative, spettacoli d’intrattenimento, mostre, mercatini ed eventi sportivi. Organizzazione: Pro Loco Morsano al Tagliamento 41^ ed. SAGRA DEL FRICO 10, 11, 12 / 16, 17, 18 agosto 2024 – Carpacco, Dignano Storica manifestazione dedicata ad uno dei piatti più famosi della tradizione friulana, il frico. Per due fine settimana, Carpacco riaccende i fuochi sotto le padelle per accogliere il suo folto pubblico di appassionati. Organizzazione: Pro Loco Carpacco

MERCANTI NEL BORGO – ANTIGAE… E

Giovedì 15 agosto e Domenica 8 settembre 2024 – Venzone

Mercatino dell’usato, antiquariato e del collezionismo. Nelle vie e nelle piazze del Borgo medioevale friulano numerosi espositori provenienti dal triveneto, Austria e Croazia allestiranno i loro banchi proponendo oggetti d’altri tempi: libri, mobili antichi, dischi, giochi, pezzi di ricambio, macchine fotografiche e tanto altro.

Organizzazione: Pro Loco Venzone

29^ ed. FESTA DELLA MEDA

Dal 11 al 15 agosto 2024 – Porzûs, Attimis

Giornate dedicate alla tradizione con lo sfalcio dei prati e la realizzazione dei covoni di fieno, Simposio di sculture, Concorso ex tempore, camminate nella natura, proposte gastronomiche, laboratori creativi per bambini, musica da intrattenimento. Il tutto immerso nel paesaggio montano della piccola Frazione di Porzus: una finestra aperta sulla pianura friulana.

Organizzatore: Pro Loco Amici di Porzûs

60^ ed. FERRAGOSTO TIMAVESE – VRAU TOOG

12, 13, 14 e 15 agosto 2024 – Timau di Paluzza

Accanto alle cerimonie religiose con la processione della Madonna, numerose sono le iniziative folcloristiche ed enogastronomiche, tra le quali, da non perdere, giovedì 15, la Rassegna internazionale della ricotta di malga.

Organizzazione: Pro Loco Timau Tischlbong

32^ ed. RIEVOCAZIONE STORICA DELLA MACIA

Dal 14 al 17 agosto 2024 – Spilimbergo

Visitare Spilimbergo nelle Giornate della Macia significa fare un tuffo nel passato per scoprire la vita della città nel XVI secolo. Sotto i portici saranno ospitate le botteghe artigiane con le loro mercanzie e le locande per ristorare i visitatori. Nel dedalo delle viuzze e nelle piazze si potranno vedere i popolani impegnati nella spesa, i borghesi che trattano i loro affari, i nobili che passeggiano, i mendicanti che importunano i passanti per la questua mentre menestrelli e saltimbanchi si guadagnano da vivere con le loro capacità istrioniche. In tutte le giornate saranno proposti eventi che animeranno in modo particolare la festa: il Palio dell’Assunta, la Rievocazione della Macia, una sfilata di figuranti della città e delle Comunità ospiti tra nobili, popolani, soldati e arcieri per andare a rendere omaggio al Conte.

Organizzazione: Pro Loco Spilimbergo

FERRAGOSTO TORSESE

Dal 14 al 18 agosto 2024 – Torsa, Pocenia

Sagra paesana in cui trascorrere piacevoli serate assaggiando degli ottimi piatti allietati da complessi musicali folcloristici, gruppi rock, dj, cover band e country music.

Organizzazione: Pro Loco Torsa

ŠMARNA MIŠA 2024

Giovedì 15 agosto 2024 – Resia

Santa Messa di Ferragosto, con musiche e danze resiane, degustazioni di prodotti tipici locali, attività per bambini e mercatini. Nella tradizione locale il termine “Šmarna Miša” indica “la Grande Messa in onore dell’Assunzione di Maria”, alla quale la Pieve di Prato di Resia è dedicata. In passato, come oggi, questo momento religioso è motivo di richiamo e di aggregazione per tutti i resiani, residenti in valle e non. Insieme alla celebrazione della Santa Messa, verrà portata in processione la preziosa scultura lignea della “Madonna con bambino” del XVI secolo, conservata durante l’anno all’interno della Pieve del paese. Sarà, inoltre, organizzato il tradizionale mercatino volto alla promozione dei prodotti della terra e dell’artigianato. Verrà, infine, dato largo spazio, attraverso svariate attività, alle danze e alle musiche resiane, alla conoscenza del territorio della Val Resia e delle tradizioni locali.

Organizzazione: Pro Loco Pro Val Resia APS

26^ ed. FESTA DEL LAMPONE E DEL MIRTILLO

Dal 15 al 18 agosto 2024 – Avasinis, Trasaghis

La festa di Avasinis per eccellenza: quattro giorni all’insegna della dolcezza e della buona musica. Grandi band, folklore, pietanze tipiche e, non mancheranno, i lamponi ed i mirtilli freschi, le confetture e gli sciroppi. Il paese apre il proprio cuore a tutti i suoi ospiti.

Organizzatore: Pro Loco Amici di Avasinis

SAGRA DI PLATISCHIS

16, 17, 18, 19 agosto 2024 – Platischis, Taipana

Quattro giornate di festa con musica tutte le sere, stand gastronomico, bar, pesca di beneficenza con ricchi premi, torneo di calcio, gara di briscola, mostra artistica e l’immancabile pomeriggio di giochi per i più piccoli.

Organizzazione: Pro Loco Platischis

FESTA SUL FIUME

16, 17, 18 / 23, 24, 25 agosto 2024 – Precenicco

Caratteristica sagra di paese con tanti eventi in programma. Specialità enogastronomiche della zona e attività per grandi e piccoli, il tutto contornato da ottimi gruppi musicali.

Organizzazione: Pro Loco Precenicco

“SAGRE DE ULTIME D’AVOST” – SAGRA DELL’ULTIMA DOMENICA DI AGOSTO

Sabato 24 e Domenica 25 agosto 2024 – Ciconicco, Fagagna

La tradizionale manifestazione affonda le sue radici in un passato remoto; si celebra la Madonna della Cintura con iniziative ed intrattenimenti di vario genere e la degustazione del coniglio…perché a Cicunins si mangje il cunin – a Ciconicco si mangia il coniglio!

Organizzazione: Pro Loco Ciconicco

A.D. 1615 PALMA ALLE ARMI – RIEVOCAZIONE STORICA

30, 31 Agosto / 1 settembre 2024 – Palmanova

Nella città-fortezza di Palmanova si svolge la più grande rievocazione storica rinascimentale d’Europa. Grandi battaglie in campo aperto, accampamento delle milizie, osterie e mercato storico, musica e danza, laboratori, mestieri militari e civili. Sono previsti oltre 1.000 rievocatori provenienti da tutta Europa.

Organizzazione: Associazione Gruppo Storico città di Palmanova

FESTA DI FINE ESTATE

30 agosto e 1, 7, 8 settembre 2024 – Fiumicello, Villa Vicentina

Una festa che unisce diverse realtà ed esigenze: dall’enogastronomia, con la presenza di chioschi forniti con cucina di carne e pesce, alla promozione dello sport, attraverso la dimostrazione e la prova di diverse discipline in collaborazione con varie società sportive del territorio. Grande attenzione alla promozione del territorio con degustazioni ed esposizioni di vini e prodotti delle aziende delle zone limitrofe (marmellate, conserve, miele, ortofrutta). Non mancano, naturalmente, le attrazioni musicali con serate con musica dal vivo e deejay. Per i più piccoli, parco gonfiabili gratuito, laboratori creativi e animazione.

Organizzazione: Pro Loco Villa Vicentina APS

CORDOVADO MEDIEVALE

Sabato 31 agosto e Domenica 1 settembre 2024 – Cordovado

Due giornate tra antichi mercati, spettacoli, artigiani e falconieri. Sfilano le dame tra bandiere e tamburi mentre cavalieri armati si fronteggiano in duelli. Notti di fuochi, taverne aperte, viandanti e pellegrini, musiche e danze. I Rioni di Cordovado disputeranno prove di abilità, forza e destrezza per vincere il palio cittadino.

Organizzazione: Pro Cordovado

351^ ed. THEST – ANTICA FIERA DEI CESTI

Sabato 31 agosto e Domenica 1 settembre 2024 – Polcenigo

Antica Fiera dei Cesti che si svolge da più di trecento anni. Un appuntamento con la storia e l’artigianato nel centro storico di Polcenigo, uno dei borghi più belli d’Italia del Friuli Venezia Giulia.

Organizzazione: Pro loco Polcenigo

ANTIGHE SAGRE DES CAMPANELIS 2024

31 agosto e 1 / 6, 7, 8 settembre 2024 – Nimis

Antica sagra che viene organizzata sul prato del santuario della Madonna delle Pianelle. Nelle giornate di evento sono molteplici le attività proposte tra mercatini, serate con band e dj e la tradizionale gara di arrampicata sul palo della cuccagna.

Organizzazione: Pro Loco Comune di Nimis

134^ ed. CORSA EGLI ASINI – FESTEGGIAMENTI SETTEMBRINI

30, 31 agosto, 1 / 6, 7, 8 settembre 2024 – Fagagna

Dal 1891, ogni prima Domenica di settembre si corre la tradizionale corsa, l’appuntamento più importante che caratterizza i Festeggiamenti Settembrini del paese. L’allestimento di Piazza Unità d’Italia con tribune per il pubblico ed il circuito transennato rievoca l’immagine di un vero e proprio ippodromo. Protagonisti assoluti gli asini, con al seguito carretto e fantini. Nei momenti immediatamente precedenti la gara, si può percepire quella sottile sintonia di sguardi e l’accostarsi affettuoso del quadrupede al suo driver, che crea ancora oggi un’atmosfera davvero singolare.

Organizzazione: Pro Loco Fagagna