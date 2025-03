In Fvg la richiesta di mutui nel 2024 torna a crescere, secondo l’Osservatorio di Facile.it e Mutui.it.

In Friuli-Venezia Giulia, nel 2024, le richieste di finanziamento per l’acquisto dell’abitazione sono tornate a crescere tanto che – secondo l’osservatorio congiunto Facile.it e Mutui.it – rispetto ai dodici mesi precedenti è aumentato sia l‘importo richiesto, arrivato a 126.508 euro (+5%), sia il numero delle domande di finanziamento (+19%).

Crescono anche il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, salito nel 2024 a 185.395 (+2%), e il peso percentuale delle richieste di surroga, passate dal 17% al 27%.

Notizie positive provengono anche dal mercato immobiliare: secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate nel terzo trimestre 2024 le compravendite di abitazioni in Friuli-Venezia Giulia hanno registrato un incremento dell’8,5% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Nella regione cresce anche il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, salito nel 2024 a 185.395 (+2%). Cala leggermente l’età degli aspiranti mutuatari (39 anni), mentre cresce il peso percentuale delle richieste di surroga, passate dal 17% del 2023 al 27% del 2024, valore spinto in alto dal calo dei tassi applicati ai mutui.

L’andamento provinciale.

Analizzando le richieste di mutuo raccolte in Friuli-Venezia Giulia nel 2024 emergono delle differenze a livello locale. Trieste è la provincia dove è stato rilevato l’importo medio più alto (131.785 euro), seguita, a breve distanza, da Pordenone (129.752 euro). Chiudono la graduatoria regionale le province di Udine, dove la cifra media richiesta lo scorso anno è stata pari a 122.447 euro, e Gorizia (119.288 euro).

Prima casa.

Limitando l’analisi alle sole richieste di mutui per l’acquisto della prima casa, in Friuli-Venezia Giulia emerge che anche in questo caso aumentano sia l’importo medio richiesto, pari a 127.601 euro (+4%) sia il valore medio dell’immobile, che ha raggiunto i 168.641 euro (+1%). Stabili l’età media del richiedente (quasi 37 anni) e la durata del piano di ammortamento (26 anni).

L’offerta e i tassi.

Sebbene i fissi siano ancora più convenienti, il divario con i variabili si è ridotto; secondo le simulazioni** di Facile.it e Mutui.it oggi per un mutuo medio da 126.000 euro da restituire in 25 anni a copertura del 70% del valore dell’immobile le migliori offerte disponibili online partono da un tasso (TAN) del 2,45%, con rata di 562 euro. Tariffe leggermente migliori per gli immobili di classe A o B, con i mutui green che partono da tassi (TAN) pari a 2,40% e una rata di 559 euro. Per la surroga, invece,il miglior TAN disponibile online è pari al 2,57% (rata di 570 euro).

Per quanto riguarda i tassi variabili, grazie ai tagli della Banca Centrale Europea, oggi questi risultano più convenienti rispetto anche solo a sei mesi fa; le migliori offerte online, per un mutuo medio, partono da un tasso (TAN) del 3,50%, con una rata di 631 euro. Per gli immobili di classe A o B i valori partono da 3,33% con una rata di 612 euro.