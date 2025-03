Molesta l’ex compagna, 46enne condannato a 2 anni e 4 mesi per stalking

Un 46enne di Udine condannato a 2 anni e 4 mesi per stalking.

Non voleva accettare la fine della storia con l’ex compagna, e nonostante avesse già ricevuto dal questore di Udine un ammonimento, non ha mai smesso di scriverle, di farsi vedere, di frequentare gli stessi posti che anche lei frequentava. Insistentemente, senza tregua.

Per questo un 46enne di Udine è finito sul banco degli imputati con l’accusa di atti persecutori e stalking. Il gup del tribunale di Udine lo ha condannato a 2 anni e 4 mesi, che dovrà scontare ai domiciliari. Secondo l’accusa l’uomo, dopo che nell’ottobre del 2023 era finita la relazione con la sua ex compagna, avrebbe continuato a molestarla con messaggi e telefonate, arrivando a seguirla sul luogo di lavoro e a farsi vedere nei pressi della sua abitazione e in quella dei suoi familiari, anche dopo l’ammonimento del questore arrivato nel marzo 2024 .

Un comportamento che avrebbe causato stress, ansia e paura alla donna, arrivata al punto di temere per la propria incolumità. I legali del 46enne hanno annunciato il ricorso in appello.