Gli obiettivi dell’assessore all’Ambiente Scoccimarro.

“Preservare l’ambiente non è un costo, ma un investimento per il futuro”. Ne è convinto l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente e energia Fabio Scoccimarro nel tracciare gli obiettivi del suo referato per il 2022. “L’anno prossimo – ha confermato l’assessore – sarà dedicato all’economia circolare e allo sviluppo della navigazione con l’importante tema dei dragaggi. Resteranno una priorità la difesa del suolo, la manutenzione dei corsi d’acqua, la sicurezza e incolumità pubblica”.

Per quanto riguarda il bilancio dell’anno appena trascorso, Scoccimarro ha ricordato i 125 milioni di euro investiti in politiche ambientali, energetiche e per la sostenibilità che “dimostrano – ha precisato – quanto questa amministrazione creda concretamente in un Friuli Venezia Giulia sempre più green”.

L’anno della transizione ecologica.

“Il 2021 – ha ricordato Scoccimarro – è stato l’anno della transizione energetica, dalla riduzione del consumo di plastica, agli incentivi alla rimozione e smaltimento dell’amianto, ai contributi per la rottamazione di veicoli impattanti sull’ambiente per favorire l’acquisto di automobili eco”. A questi l’assessore ha ricordato la misura per la mitigazione dei cambiamenti climatici concedendo ai Comuni contributi per progettazione, realizzazione o riqualificazione di aree verdi urbane.

