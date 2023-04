Incidenti sulle strade del Friuli, a Tarcento e a Coseano, tre feriti

Incidenti stradali in Friuli.

Le strade del Friuli oggi registrano due incidenti, uno a Tarcento e uno a Coseano, che hanno causato il ferimento di tre persone.

Per quanto riguarda il primo, una donna è stata soccorsa dai sanitari intorno alle 12 di oggi a Sedilis, in via Nimis (all’altezza del civico 8): per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati per quanto di competenza i Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli) la signora ha perso il controllo della vettura che stava guidando, andando a impattare contro un palo della pubblica illuminazione. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Dopo l’allarme lanciato con una chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Tarcento e hanno informato i vigili del fuoco. La donna è stata presa in carico dal personale sanitario e per lei è stato disposto il trasporto all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per la cura di ferite non gravi.

Altre due persone, invece, sono state poi soccorse dai sanitari per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Coseano, in via del Commercio, dove si sono scontrati un camion e una vettura.

È scattato l’allarme con una chiamata al Nue112 e c’è stato anche un invio automatico di alert incidente tramite il sistema di controllo della vettura. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli, l’automedica proveniente da Udine e l’elisoccorso, deviato da Tarcento. Attivati anche i carabinieri della Compagnia di Udine e i vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico due persone rimaste ferite nell’impatto, per le quali è stato disposto il trasporto all’ospedale di San Daniele del Friuli per la cura di lesioni non gravi. Inizialmente era stata segnalata una persona incosciente in uno dei due mezzi.