Da Seregno a Lucinico per festeggiare i suoi 104 anni

Nives Devetag festeggia 104 anni e torna nella sua Lucinico.

Da Seregno a Lucinico per celebrare un traguardo straordinario insieme agli amici di sempre. Nives Devetag ha compiuto 104 anni e, come ormai accade ogni anno, ha scelto di festeggiare il compleanno nella sua Lucinico, il luogo in cui ha trascorso gran parte della vita e dove è ancora molto conosciuta e benvoluta.



Elegante e curata come sempre, Nives non rinuncia alla collana di perle, agli orecchini e a un filo di rossetto. Una signora dal portamento raffinato che conserva un forte legame con il quartiere goriziano, nonostante da alcuni anni viva a Seregno, in provincia di Monza e Brianza, accudita con affetto dai nipoti Maria Elena, Francesco e Anna Chiara.

Il compleanno nella sua casa di Lucinico

Anche per i suoi 104 anni, i familiari hanno voluto accompagnarla nella casa di Lucinico, permettendole di trascorrere una giornata speciale circondata dall’affetto di parenti, amici e conoscenti. “È una splendida persona che ha vissuto anche momenti difficili, ma che ama ancora la vita – racconta chi la conosce – ed è sempre un piacere quando torna a Lucinico”. Un ritorno che ogni anno diventa una piccola festa per tutta la comunità, felice di riabbracciare una donna che rappresenta un pezzo della storia del paese.

Una vita legata a Gorizia

Nives è figlia di Giuseppe Semoli, che gestiva la panetteria di piazza San Giorgio. Rimasta senza la madre quando aveva appena 14 anni, frequentò la scuola di Economia domestica di Gorizia, gestita dalle suore di Notre Dame.



Nel 1942 sposò Dino Devetag, dirigente dell’Enel, con il quale si trasferì per un periodo a Trieste. La maggior parte della sua vita è rimasta però legata a Lucinico, dove ha costruito relazioni e amicizie che resistono ancora oggi. Ora vive a Seregno insieme ai nipoti, che continuano ad accompagnarla con grande affetto e che non hanno voluto farle mancare neppure quest’anno la possibilità di festeggiare nella sua terra.