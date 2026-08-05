A23, chiusura notturna tra Gemona e Udine Nord per lavori

Notte di lavori sulla A23 Udine-Tarvisio. Per consentire interventi di manutenzione sui giunti di dilatazione del viadotto “Cormor IV sud”, sarà chiuso il tratto compreso tra Gemona Osoppo e Udine Nord in direzione Udine. La chiusura scatterà alle 21 di mercoledì 5 agosto e resterà in vigore fino alle 5 di giovedì 6 agosto.

Il percorso alternativo

Durante la notte non sarà possibile raggiungere l’area di servizio “Ledra ovest”, che resterà quindi non accessibile agli automobilisti in viaggio verso Udine. Chiuse anche le aree di parcheggio “Rio Gelato ovest” e “Cormor ovest”, con orario dalle 20 alle 5.

Per chi dovrà proseguire verso Udine sarà prevista l’uscita obbligatoria alla stazione di Gemona Osoppo. Il percorso alternativo indicato prevede di seguire la viabilità ordinaria attraverso la SP49 Osovana, quindi la SS13 Pontebbana in direzione Udine, per poi rientrare in autostrada dalla stazione di Udine Nord.