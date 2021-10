L’aumento del prezzo per la revisione auto in Fvg.

Non bastassero i rincari dei prezzi di luce e gas, ed ecco che in Friuli Venezia Giulia sta per arrivare un’altra brutta notizia. A partire dal 1° novembre, infatti, è destinato ad aumentare il prezzo della revisione auto.

Non la scamperà nemmeno chi porta a fare il collaudo in Motorizzazione civile: qui, l’onere è stato aumentato del 22% e a partire dal prossimo mese l’importo sarà di 54,90 euro. Stesso incremento percentuale anche presso un centro revisioni autorizzato: l’importo aggiornato, comprensivo anche di Iva, diritti di Motorizzazione e bollettino postale, toccherà i 78,96 euro, circa 10 più del costo attuale.

Certo, la sicurezza prima di tutto e un veicolo controllato offre maggiori garanzie. Ed è pur vero che la revisione si effettua dopo i primi 4 anni dalla vita di un veicolo e poi ogni 2. Ma per le famiglie del Fvg, già toccate da altri aumenti, l’ennesimo rincaro è duro da digerire.

(Visited 1 times, 15 visits today)