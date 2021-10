La moto finita sotto il camion a Tarcento.

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi in via Oltretorre a Tarcento. Qui, sul ponte Molinis, per cause in corso di accertamento una moto è finita sotto l’anteriore di un camion.

Erano le 14.30 ed è subito scattato l’allarme. Secondo una prima ricostruzione, la moto sarebbe scivolata fino alle ruote del mezzo pesante. Tanta paura ma, fortunatamente, nessun ferito.

Il ponte è rimasto chiuso per circa un’ora per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Conseguenti disagi alla viabilità. Sul posto i carabinieri di Cividale e i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona.

