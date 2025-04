“C’è tutto un mondo”: parte la nuova campagna per promuovere il Friuli Venezia Giulia

La nuova campagna di Promoturismo per il Friuli Venezia Giulia.

Un piccolo mondo dalle mille sfaccettature, dove natura, cultura, storia e sapori si incontrano: è questo il messaggio al centro della nuova campagna di comunicazione del Friuli Venezia Giulia, che prende il via oggi, 14 aprile, con il nuovo claim “C’è tutto un mondo”. L’iniziativa, promossa da PromoTurismoFVG, punta a valorizzare l’unicità del territorio attraverso una strategia integrata su stampa, digitale e televisione, rivolta sia al pubblico italiano che internazionale.

Il claim accompagnerà per i prossimi mesi un ampio piano promozionale che, oltre a raccontare la ricchezza paesaggistica e culturale della regione, punta a mettere in luce un’offerta turistica capace di soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo, con un occhio di riguardo per le famiglie. Il Friuli Venezia Giulia viene così presentato come una meta in grado di unire mare e montagna, natura e città d’arte, tradizioni e innovazione.

Una nuova immagine per una regione tutta da scoprire

La campagna, caratterizzata da uno stile grafico minimalista ed elegante, affianca il nuovo slogan a immagini potenti e suggestive, capaci di evocare esperienze immersive tra outdoor, cultura, relax e avventura. L’intento è di lasciare spazio all’immaginazione dell’osservatore, invitandolo a sentirsi parte di questo “mondo in miniatura” che è il Friuli Venezia Giulia. Il claim sarà tradotto e adattato anche per i mercati esteri, mantenendo coerenza visiva e narrativa.

Torna lo spot tv: la famiglia approda in FVG

In parallelo al lancio del nuovo messaggio, è in arrivo anche la seconda puntata dello spot televisivo che ha debuttato nel 2024. Dopo il successo del primo episodio, in cui una famiglia si interrogava sulla meta delle vacanze tra le esigenze diverse di grandi e piccoli, il racconto prosegue: questa volta, la destinazione è stata scelta, e si tratta proprio del Friuli Venezia Giulia. Lo spot sarà trasmesso da Rai, Mediaset, La7 e su canali tematici per bambini, con oltre 2.000 passaggi distribuiti in quattro settimane. Sono previste due versioni: una da 30 secondi e una più breve da 15, a cui seguirà un sequel in autunno.

Online il nuovo shop dedicato al territorio

In occasione del lancio della campagna, è stato rinnovato anche il portale e-commerce friuliveneziagiuliashop.it, dove è possibile acquistare gadget, collezioni ed edizioni speciali ispirate agli eventi e alle eccellenze del territorio. Il sito è stato completamente ripensato nella grafica e potenziato dal punto di vista tecnico, per offrire un’esperienza utente più fluida e intuitiva.