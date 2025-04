A Villa Manin nasce un centro di residenza creativa e culturale

Il progetto a Villa Manin.

Da quest’anno il compendio di Villa Manin di Passariano ospiterà un Centro di Residenza creativa a culturale.



“Con l’attivazione del nuovo Centro di Residenza creativa e culturale a Villa Manin, il Friuli Venezia Giulia compie un passo importante nel valorizzare i propri spazi storici come luoghi vivi, aperti alla produzione artistica contemporanea”.E’ quanto sostenuto, in sintesi, dal vicegovernatore con delega alla Cultura della Regione Mario Anzil presentando il valore strategico del progetto per lo sviluppo del sistema culturale regionale

La Regione, ha precisato il vicegovernatore, ha recentemente confermato l’interesse a sottoscrivere con il ministero della Cultura l’Accordo di programma interregionale denominato “Residenze” stanziando, per il triennio 2025-2027, complessivamente 900 mila euro, 300 mila per ciascuna annualità.

Illustrando l’iniziativa, l’assessore regionale ha evidenziato come, dopo diverse esperienze che, dal 2015 al 2024, hanno visto il finanziamento e l’attuazione di diversi progetti riguardanti le residenze artistiche sul territorio regionale, ora i tempi siano maturi per avviare una residenza artistica a Villa Manin.

La Regione resta ora in attesa di conoscere la ripartizione ufficiale del cofinanziamento ministeriale. Successivamente, l’Amministrazione procederà alla pubblicazione del bando che, come ribadito dal vicegovernatore, contribuirà a garantire la massima valorizzazione del patrimonio culturale custodito nella storica dimora di Passariano.