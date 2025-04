Eros Ramazzotti farà tappa anche a Udine.

I video comparsi a sorpresa negli scorsi giorni tra le strade di New York, Madrid e Buenos Aires hanno acceso l’attesa, ora tutto prende forma: Eros Ramazzotti annuncia oggi Una Storia Importante World Tour,il suo nuovo viaggio musicale in partenza a febbraio 2026.

Dopo il doppio appuntamento in programma il 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam, per un esclusivo e unico World Tour Gala Première, il nuovo tour mondiale, prodotto e distribuito da Friends & Partners-Eventim e RadioRama, partirà dall’Accor Arena di Parigi il 14 febbraio 2026: un viaggio lungo 30 Paesi, divisi in 4 leg che ripercorreranno l’Italia e l’Europa intera, Nord America-Canada, America Latina con una sola direzione: il cuore del suo pubblico, ovunque nel mondo.

Eros Ramazzotti allo stadio di Udine.

Il nuovo tour mondiale vedrà anche l’attesissimo ritorno di Eros negli stadi italiani, il tour negli stadi prenderà il via sabato 6 giugno 2026 dal Bluenergy Stadium di Udine. Organizzato da Friends and Partners, FVG Music Live e VignaPR in collaborazione con PromoTurismoFVG, il Comune di Udine e l’Udinese Calcio, il concerto di Udine segna il ritorno, a grande richiesta, di Eros Ramazzotti in Friuli Venezia Giulia a 20 anni dalla sua ultima esibizione.

“Una Storia Importante” diventa il titolo di un tour che racconta il legame profondo tra Eros e il suo pubblico, una connessione autentica e duratura che attraversa il tempo, i confini e le generazioni. Una storia fatta di musica, emozioni e condivisione, che continua a scriversi con la stessa forza di sempre, alimentata da oltre 80 milioni di dischi venduti e più di 9,3 miliardi di streaming globali.

I grandi concerti in Friuli Venezia Giulia.

“Accogliere nuovamente in regione, dopo quasi vent’anni, un artista del calibro di Eros Ramazzotti rappresenta un’ulteriore conferma del valore e dell’attrattività del Friuli Venezia Giulia nel panorama culturale e musicale nazionale e internazionale – ha commentato Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia – . Dopo i già annunciati e attesi appuntamenti con Jovanotti e altri artisti nazionali e internazionali, legati anche al calendario degli eventi musicali di Go!2025, la presenza di Eros Ramazzotti, ha sottolineato il governatore, arricchisce un programma che si sta dimostrando capace di coinvolgere pubblici diversi e promuovere il Friuli Venezia Giulia come destinazione culturale d’eccellenza. Ringraziando tutti gli operatori del settore, gli organizzatori e gli enti coinvolti per l’impegno nella realizzazione di una ricca stagione di eventi, il massimo esponente della Giunta regionale ha evidenziato come i grandi concerti non solo valorizzano il territorio regionale, ma creano anche importanti ricadute economiche e turistiche a beneficio della comunità del Friuli Venezia Giulia.”

“I grandi concerti tornano al Bluenergy Stadium – ha commentato Franco Collavino, Direttore Generale Udinese Calcio – . Grazie al nostro stadio Udine è ancora una volta sulla mappa della grande musica internazionale ed ospiterà l’apertura del tour 2026 di Eros Ramazzotti. Un grande artista italiano famoso nel mondo, che fa il paio con i grandi concerti di Zucchero e dei Negramaro ospitati la scorsa estate. Siamo estremamente felici che il Bluenergy Stadium sia al centro di grandi eventi che continuano a renderlo sempre di più un modello ed un autentico valore aggiunto per territorio e comunità, non solo per il calcio ma anche per la grande musica, gli eventi aziendali e la sostenibilità.”