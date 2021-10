I nuovi cortei a Udine e Trieste per dire no al Green Pass.

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a scendere nuovamente in piazza per dire “no” all’obbligo del Green Pass. Lo farà da domani, mercoledì 27 ottobre, e fino a venerdì 29.

A Udine, oggi, per l’organizzazione del gruppo spontaneo “Costituzione in azione”, c’è stata un’assemblea spontanea che ha radunato 300 persone. È stato deciso di aderire al corteo promosso domani dai portuali di Trieste, con partenza dalle 9 dal Pane Quotidiano a Domio.

Una rappresentanza friulana sarà presente anche per l’altro corteo triestino, con partenza da San Giacomo, fissato per giovedì dalle 17. Anche Udine si prepara comunque a scendere in piazza per far sentire ancora una volta la sua voce: lo farà venerdì 29 ottobre, con ritrovo dalle 18 al Parco Ilaria Alpi di via Melegnano.

(Visited 274 times, 274 visits today)