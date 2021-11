Le nuove regole per quarantena e Dad a scuola.

L’aumento dei contagi e i timori per la nuova variante Omicron cambiano le regole per le scuole, anche in Friuli Venezia Giulia. A definirlo è una circolare emanata dopo l’incontro fra ministero della Salute e Conferenza delle Regioni.

Secondo quanto stabilito, basterà un solo contagiato per mandare in quarantena l’intera classe, reintroducendo anche la ben poco amata Didattica a distanza (Dad), che pone più di qualche problema logistico alle famiglie. Tutto ciò messo nero su bianco dal documento firmato da Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del Ministero. Va dunque già in “pensione” il protocollo introdotto nemmeno un mese fa, a inizio novembre.

La circolare stoppa, per il momento, anche i test salivari a campione nelle scuole, introdotti già da settembre. Le mutate condizioni e i diversi numeri della pandemia da Covid hanno suggerito questa strada.

