Nelle montagne friulane fervono i preparativi per l’inizio della stagione invernale, che dipenderà molto dall’evoluzione della situazione Covid-19. I Centri per l’impiego e il servizio EuresFVG hanno già iniziato a pubblicare numerose offerte di lavoro per chi cerca nuova occupazione o è alle prime esperienze.

Molte sono le attività montane che cercano persone da inserire nelle loro cucine, dalla figura dello chef a quella dell’aiuto cuoco. Non mancano poi strutture che cercano profili da inserire come addetti alla reception, quindi all’accoglienza dei clienti e ospiti, e direttori. Tante richieste anche per camerieri di sala e barman, così come gli addetti al noleggio sci, che oltre alla preparazione degli sci, dovranno occuparsi anche di tutte quelle che sono le attrezzature richieste.

Le opportunità.

Tra contratti a tempo determinato, part time e full time, le strutture che fanno richiesta di personale sono quelle ricettive. Le montagne del Friuli infatti da sempre durante la stagione invernale accolgono turisti provenienti dalle zone vicine e dall’estero. Dopo l’anno segnato in modo particolare dalla crisi pandemica, le attività quest’anno sono pronte a ripartire e per questo motivo hanno necessità di lavoratori.

Alcune esempi? A Sappada “La Baita” di Silvano Kratter è alla ricerca di due camerieri di sala e bar, mentre all’Hotel Enzo Moro di Sutrio diverse sono le figure professionali. Nell’albergo sono necessari, tra gli altri, un responsabile di sala, due persone per il servizio di accoglienza ospiti e supervisione sala e due addetti alla reception. Anche l’Hotel Edelhof Tarvisio cerca personale, nello specifico un cameriere per la gestione delle camere e degli spazi comuni. Sempre a Tarvisio, infine, il negozio di noleggio e negozio di sci e biciclette “Lussari Sport” cerca qualcuno da inserire nel proprio organico che conosca a livello base sia l’inglese e che il tedesco.

La ricerca.

Chi è interessato ad approfondire le offerte di lavoro nel territorio friulano, può consultare l’apposita piattaforma della Regione. La ricerca è filtrabile secondo le necessità e le competenze di chi cerca il lavoro: zona, settore d’interesse, profilo e mansione, tipo di contratto e livello di studio. Altrimenti, si può fare riferimento ad un elenco già presente nel quale tutte le offerte presentano i dettagli necessari per capire se procedere con la domanda o meno. Sono pubblicate infatti informazioni sul tipo di mansione che si occuperebbe, il contratto di lavoro proposto, gli orari, la sede e le condizioni, oltre che il numero di posti disponibili.

Molto importante, prima di procedere con l’eventuale candidatura è leggere attentamente i requisiti. Spesso sono richiesti determinati criteri, ad esempio per coloro che vorrebbero lavorare in montagna a contatto con il pubblico c’è la conoscenza delle lingue, inglese e tedesco.

