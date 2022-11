Potenziamento per la Protezione Civile in Fvg

In arrivo nuovi mezzi, divise e dispositivi di protezione per la Protezione Civile in Fvg: la Regione, infatti, ha stanziato oltre 8,4 milioni di euro per le squadre comunali e le associazioni di volontariato di Pc.

“Le linee di finanziamento per il potenziamento del volontariato – ha spiegato il vicegovernatore e assessore con delega alla Protezione civile del Fvg, Riccardo Riccardi – hanno l’obiettivo di rendere sempre più autonomi, specializzati e preparati i gruppi comunali. Questi potranno così operare con mezzi adeguati alle caratteristiche del loro territorio, in piena sinergia con il centro di Palmanova, nel caso si renda necessario a seguito di eventi critici”.

Il piano opera su tre linee. La prima, da oltre 1,2 milioni di euro, mira a finanziare la sostituzione dei mezzi con oltre 25 anni di età; in questo senso, sono stati 28 i Comuni che hanno avanzato la domanda. La seconda linea prevede la cessione di veicoli dalla PC regionale, alle squadre comunali. Si tratta di 18 veicoli di diverso tipo, assegnati ad altrettanti comuni. La terza e ultime linea, che interessa un patrimonio di oltre 3,8 milioni di euro, prevede nuove dotazioni di veicoli e attrezzature speciali. Si tratta di mezzi particolari, al momento non ancora disponibili per le squadre comunali, che sono indispensabili per gestire specifiche emergenze dei territori di competenza. I veicoli saranno concessi in comodato a Comuni capofila i quali li metteranno a disposizione sia della Protezione Civile regionale che delle quadre di volontari. Assieme ai mezzi, arriva per i Comuni interessati anche il vincolo a delle esercitazioni periodiche per conoscere il mezzo e garantire il buon funzionamento dello stesso.

“Quasi 80mila euro sono stati messi a disposizione delle associazioni di Protezione civile, con la stessa finalità, mentre oltre un milione di euro potrà essere utilizzato per l’implementazione del servizio antincendio boschivo, anche in questo ultimo caso già nelle disponibilità dei Comuni -ha aggiunto Riccardi -. Proseguiremo con il piano di potenziamento del sistema di Protezione civile con il miglioramento delle sedi comunali e delle attrezzature per mettere i volontari nelle migliori condizioni di poter operare sul loro territorio, per la protezione delle persone e dell’ambiente, nei momenti di criticità, sia in Friuli Venezia Giulia che in aiuto ad altre comunità che si trovino in stato di necessità”.