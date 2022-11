Dopo mamma Michelle, anche Aurora Ramazzotti si rilassa in Friuli

Aurora Ramazzotti è in Friuli, a Sauris

Nel 2020, fu Michelle Hunziker a scegliere il Friuli per festeggiare il suo compleanno col compagno Tomaso Trussardi e la coppia tornò anche l’anno successivo; ora, invece, tocca alla figlia, Aurora Ramazzotti.

Forse, chissà, su consiglio proprio della mamma, Aurora in questi giorni è a Sauris, ospite alla struttura ricettiva Borgo Eibn. L’influencer e figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti, che è in dolce attesa, è sui monti friulani per una pausa di relax e per festeggiare il compleanno del compagno. Ai social, ha affidato gli scatti che la immortalano nella natura della valle del Lumiei, accompagnati dalla didascalia “Aria buona, passeggiate e pisolini”.