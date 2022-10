La Protezione Civile apre le porte: l’open day in Friuli Venezia Giulia

L’iniziativa della Protezione Civile in Friuli Venezia Giulia.

Quanti di noi conoscono la Protezione Civile, senza però sapere di cosa si occupi esattamente? Rispondere a questa domanda è l’obiettivo dell’open day. Sabato 15 ottobre 2022, dalle ore 10 alle ore 17, in numerose sedi delle Squadre Comunali di Protezione Civile, tra cui quella di Palmanova, si apriranno le porte ai più curiosi. L’iniziativa si inserisce nella quarta edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, che si concluderà lunedì 16 ottobre.

In particolare si potrà scoprire come opera la Protezione Civile Fvg, da chi è composta e di quali strumenti si avvale. Una scoperta a tutto tondo di un dipartimento impegnato tutto l’anno, soprattutto in particolari momenti di difficoltà a seguito di eventi di emergenza.

A Palmanova si entrerà nella grande Sala Ottagonale e si scoprirà il campo dei profughi ucraini allestito in Slovacchia, proprio dalla Colonna mobile regionale di Palmanova. Si osserveranno i mezzi e come si allestisce un campo e quali aiuti si danno ai rifugiati.

Sarà poi la volta della SOR, la sala operativa regionale, che gestisce le chiamate d’emergenza. È lì che si attivano le squadre di volontari che operano sul territorio. Il passo successivo è la sala operativa del numero unico di emergenza, il Nue112: il servizio smista le telefonate provenienti da tutto il territorio friulano.

L’open day di Palmanova è gratuito, ma differenza degli altri eventi – che sono a ingrasso libero – è richiesta una prenotazione. Ci si può rivolgere all’indirizzo segreteria@protezionecivile.fvg.it . Le visite partiranno ogni ora, dalle 10 alle 17, in via Natisone 43, località Jalmico (fronte ospedale). Per maggiori informazioni consultare il sito internet della Protezione Civile regionale.

Le altre sedi che hanno aderito all’iniziativa sono quelle di: Campoformido (dalle 9 alle 13), Cervignano del Friuli (10-16), Cividale del Friuli, Fogliano Redipuglia, Mariano del Friuli, Medea (14-17), Moimacco, Mortegliano, Palmanova, Pasian di Prato (14-18), Pavia di Udine (9-13), Polcenigo (9.30-12), Romans d’Isonzo (10-18), Ronchi dei Legionari, San Dorligo della Valle, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Lorenzo Isontino, Sequals (9-16), Terzo di Aquileia, Turriaco, Villesse (8-16).

A Spilimbergo durante l’open day avrà luogo il 15 e il 16 ottobre (dalle 9 alle 18), col gruppo comunale e l’associazione Pegasus sezione Fvg (iscritta nel registro regionale e al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale). Sarà possibile interagire con i cani impiegati nella ricerca delle persone e visionare i mezzi comunali.

La Protezione Civile vanta oltre 10 mila volontari in tutta la regione, ma ricorda che ogni cittadino può dare il proprio contributo entrando nella grande famiglia della Protezione Civile.