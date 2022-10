Sorpreso sotto casa della vittima e arrestato per stalking

Un 63enne di origine croata è stato arrestato per stalking nei confronti di una donna residente a Trieste.

La signora aveva presentato denuncia presso i carabinieri nel pomeriggio, segnalando fatti che andavano avanti ormai da alcuni mesi: continui messaggi e telefonate che erano diventate una vera e propria persecuzione. Un atteggiamento assillante, possessivo e prevaricatore che l’aveva costretta a chiudere qualsiasi tipo di relazione con l’uomo e a bloccarne il numero sul telefono. La donna, inoltre, ha raccontato ai Carabinieri che da qualche tempo aveva subito una serie di “molestie” anonime, come continui suoni al citofono, lettere non firmate e mastice nella serratura della porta della propria abitazione: situazioni che le avevano creato un costante stato di ansia e paura. Per questa ragione aveva deciso di rivolgersi ai Carabinieri e segnalare tutti i fatti occorsi.

I Carabinieri si sono attivati immediatamente e, nella stessa serata della denuncia, hanno trovato l’uomo sotto l’abitazione della signora ad aspettarla, intervenendo. Anche in loro presenza, infatti, il 63enne aveva continuato ad assillare e minacciare la donna. Colto in flagranza di reato, l’uomo è stato quindi arrestato per stalking e messo ai domiciliari. Il G.I.P. ha convalidato l’arresto compiuto dai Carabinieri e disposto per l’uomo la misura del divieto di avvicinamento e di comunicazione, mediante qualsiasi mezzo, con la signora.