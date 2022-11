Un Panettone per la Vita nelle piazze del Friuli Venezia Giulia.

Torna anche in Friuli Venezia Giulia “Un Panettone per la Vita” l’iniziativa natalizia targata ADMO – Associazione Donatori di Midollo Osseo. Dal 26 novembre e sino all’11 dicembre 2022 i volontari saranno presenti in diverse piazze della regione con delle postazioni presso le quali sarà possibile acquistare il proprio regalo solidale: un panettone (o un pandoro) elegantemente confezionato. I ricavi dei vari regali solidali saranno in seguito utilizzati per la gestione organizzativa e amministrativa di tutte le attività, per l’acquisto dei kit salivari, la gestione dei donatori, dei sanitari e moltissime altre iniziative indispensabili per continuare a informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza del dono di midollo osseo.

“Torniamo nelle piazze della regione sempre carichi d’entusiasmo ma soprattutto sicuri di ricevere un riscontro positivo come in occasione del ‘Match It Now’ – ha spiegato Paola Rugo, presidente dell’Associazione donatori di midollo osseo Fvg -. “Oltre alla sensibilizzazione sul tema, nel corso di quest’iniziativa pubblica i volontari lavoreranno a una raccolta fondi, indispensabile per la buona riuscita di tutte le nostre attività. Ciò che mi preme sottolineare è che chiunque decida di aderire, come singolo o come azienda (seguendo l’esempio di molte realtà locali che ringrazio), non si limiterà al semplice acquisto di un pandoro o di un panettone, ma aderirà a un progetto, abbraccerà un sogno. Quest’anno peraltro, abbiamo deciso di estendere l’offerta rendendo possibile l’acquisto dei prodotti Bauli oltre a quelli Maina“.

Attivo anche lo shop.

Al contempo sarà attivo lo shop online attraverso il quale si potrà sostenere la campagna scegliendo i prodotti da ricevere direttamente a casa. Sempre sul punto dell’associazione sarà possibile effettuare una donazione libera a fronte della quale sarà donata una e-card.

“Un Panettone per la Vita” ha in questi anni consentito d’informare la popolazione sul tema della donazione del midollo osseo, aumentando sensibilmente il numero di donatori italiani iscritti al registro. Tuttavia questo numero non è ancora sufficiente in poiché in caso di donatore non consanguineo, la compatibilità con un paziente malato in attesa di trapianto si verifica in 1 caso su 100 mila. In un momento storico come quello attuale l’ADMO sta attraversando un’emergenza senza precedenti negli ultimi 20 anni, a causa del blocco degli eventi di iscrizione sul territorio negli ultimi due anni. Tutte queste attività vengono svolte grazie alla generosità di tante persone che affiancano l’associazione nella lotta alla leucemia e altre patologie del sangue.

Le piazze.

ARBA (PN) – Piazza IV Novembre – sabato 26 e domenica 27 novembre ore 9.00 – 13.00

– Chiesa di San Giorgio – sabato 26 novembre ore 10.00 MANIAGO (PN) – Via Umberto I – Chiesa Santa Maria Immacolata – domenica 11 dicembre ore 9.00 – 12.00

– c/o Bar Tabor in Via Nazionale, 51 – sabato 3 dicembre ore 9.00 -13.00 PAGNACCO (UD) – Piazza Matteotti – domenica 27 novembre ore 10.00 – 12.00

– Viale San Bartolomeo – sabato 26 novembre ore 9.00 – 13.00 ZOPPOLA (PN) – Piazza Gianni Micoli Toscano – sabato 3 dicembre ore 8.00 – 15.30