Limitazioni per alcuni svincoli dell’autostrada A4 in Fvg.

Autovie Venete segnala che, in occasione dello svolgimento dell’ottava tappa del Giro ciclistico Next Gen 2023 (Tavagnacco – Trieste) in programma domenica 18 giugno, ci saranno alcune limitazioni al traffico, in particolare con la chiusura di alcuni svincoli dell’autostrada A4 in Fvg.

Sulla A34 sarà chiuso quello in uscita di Gradisca d’Isonzo da entrambe le provenienze (Villesse e Gorizia) tra le ore 13,45 alle ore 15,00; in A4 è prevista la chiusura dello svincolo in uscita di Monfalcone Est da entrambe le provenienze (Venezia e Trieste) tra le ore 14,30 e le ore 15,30; sempre sull’autostrada A4, chiuso anche lo svincolo di Duino (provenienza Venezia) tra ore 14,30 e le ore 15,30.

Le modifiche alla circolazione sono state definite nelle sedi prefettizie di Gorizia e Trieste per consentire il transito della manifestazione sportiva lungo la strada regionale 305 e la strada statale 14 interessate dalla competizione. Gli orari delle chiusure (che saranno effettuate 45 minuti prima del passaggio dei corridori) sono suscettibili a variazioni determinate dalle medie orarie tenute dei ciclisti nel corso della gara.