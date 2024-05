Presentata la Timent Run: sport e spettacolo alla scoperta del Friuli

Inizia il conto alla rovescia per la Timent Run 10K

Timent è il Tagliamento in friulano. E la Timent Run 10K è la corsa che dal 2020 – con un coraggioso debutto in piena pandemia – si pone l’obiettivo di valorizzare il territorio bagnato da quello che è stato definito l’ultimo fiume selvaggio d’Europa. Uno scrigno pieno di sorprese che anche una corsa di 10 km può contribuire a svelare e valorizzare.

La Timent Run 10K tornerà, per la quinta volta, domenica 26 maggio. Si correrà sullo stesso percorso che ha caratterizzato l’apprezzata edizione 2023: un tracciato che, seguendo il corso del Tagliamento, unirà idealmente i centri di Latisana e Ronchis.

Il percorso, un anello quasi interamente asfaltato, è stato omologato l’anno scorso dalla Federazione italiana di atletica leggera ed è assai scorrevole: l’ideale per chi verrà a Latisana (dove, in Piazza Indipendenza, saranno posizionati partenza e arrivo) con l’obiettivo di correre veloce, ma anche per chi approfitterà della Timent Run 10K per andare alla scoperta di un territorio ricco di attrattive. Perché in fondo, anche per chi corre, il cronometro non è tutto.

La presentazione.

La manifestazione, organizzata dall’Athletic Club Apicilia, è stata presentata ufficialmente sabato 11 maggio a Latisana. “La quinta edizione, dopo una partenza in piena pandemia, è un gran risultato. Timent Run 10K sta crescendo di edizione in edizione, grazie al sostegno dell’amministrazione comunale, della Polizia Municipale e di tante associazioni di volontariato. L’Athletic Club Apicilia ha l’attività sportiva come principale obiettivo, ma siamo anche fortemente interessati a promuovere il territorio e le sue eccellenze. La Timent Run 10K va esattamente in queste direzione”, ha commentato il presidente della società organizzatrice, Salvatore Vazzana. Al suo fianco, nella conferenza stampa di presentazione, anche il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Mauro Bordin, il presidente di Fidal Udine Massimo Patriarca e i rappresentanti dei principali partner dell’evento.

“Timent Run 10K valorizza al meglio la città di Latisana. Gli ingredienti ci sono tutti: sport, enogastronomia, ospitalità”, ha aggiunto il sindaco di Latisana, Lanfranco Sette, insieme al consigliere comunale con delega alla Salute, Antonino Zanelli, che ha sottolineato l’importanza degli eventi a carattere non competitivo che faranno da prologo alla prova agonistica.

Anna Incerti ospite d’onore.

Ospite d’onore, Anna Incerti, già fuoriclasse della maratona azzurra. Una presenza di prestigio e un motivo di richiamo in più per i tanti atleti che l’ultima domenica di maggio sceglieranno di essere al via della Timent Run 10K.

Anna Incerti – intervenuta anche alla conferenza stampa – è considerata una delle più grandi maratonete italiane di sempre: campionessa europea nel 2010 e vincitrice della mezza maratona dei Giochi del Mediterraneo nel 2009, è stata la prima atleta italiana a partecipare a tre edizioni della maratona olimpica (2008, 2012 e 2016). Ha preso parte a cinque Campionati Europei, contribuendo per tre volte all’oro a squadre vinto dall’Italia, e nella sua lunga carriera, conclusasi alla fine del 2022, si è pure aggiudicata sei titoli tricolori assoluti tra strada e pista.

L’edizione 2024 della Timent Run 10K è valida come campionato provinciale Fidal assoluto e master e costituirà il momento clou di un weekend interamente incentrato sul movimento all’aria aperta e aperto sostanzialmente a tutti: agonismo e non solo.

Gli eventi di apertura.

Il sipario di apertura dell’evento sarà venerdì 24 maggio con la “Camminare insieme passo dopo passo”, manifestazione aperta a tutti su un percorso inedito lungo gli argini del Tagliamento. Sabato 25 maggio toccherà alla Timent Run Family, altra corsa aperta a tutti, e alla Camminata sul Timent in cuffia “WalkZone”, un evento per gli amanti del fitness che potranno svolgere attività fisica all’aperto abbinata alla musica, attraverso l’utilizzo di cuffie wireless, diretti dalla voce di un coach.

La prova agonistica della domenica coinciderà con la terza edizione del Trofeo Dino Selva, a ricordo di un cittadino di Ronchis particolarmente appassionato di podismo, tanto da essersi cimentato in diversi eventi a livello nazionale. Tra le presenze già confermate anche Silvia Furlani, la runner friulana, da oltre 30 anni affetta da sclerosi multipla, che porta nelle gare di ogni parte d’Italia il suo messaggio di forza, ottimismo e resistenza alla malattia.