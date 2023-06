L’annuncio di un appartamento in affitto in Friuli.

L’annuncio è molto semplice: “Affitto appartamento a signora, no cani, no bambini“, un annuncio stringato ma esplicito comparso sui social per ricercare un inquilino per un’abitazione in Friuli, che non è passato inosservato e ha scatenato la polemica.

Il testo, pubblicato da una friulana, è infatti comparso alcuni giorni fa sulla pagina facebook Sei di Sacile se…e ha aperto un dibattito sulle condizioni poste, con i commentatori divisi tra chi dà ragione all’inserzionista e chi no.

“Sembrano gli annunci di una volta…no immigrati, no meridionali” scrive un utente, mentre un altro riporta un’esperienza vissuta: “Una mia conoscente ha concesso in affitto un appartamento a una giovane coppia referenziatissima senza figli né animali. Quando se ne sono andati ci è voluta la ruspa per sgombrare le porcherie che ha trovato e una bonifica per la sporcizia”; “Signora le do una brutta notizia! Ci sono adulti che si comportano peggio dei bambini e sporcano più dei cani” scrive qualcun altro.

Nella pioggia di commenti, c’è anche chi sostiene la posizione dell’inserzionista, che comunque a norma di legge non sta commettendo nessun illecito: “Una persona sarà pur libera di affittare a chi vuole” è uno dei commenti lasciati sotto il post, cui si aggiunge un’altra voce “Ognuno della sua roba fa quello che le pare“; “Non è che la signora ce l’ha con i bambini o con i cani – scrive un altro utente -, vorrà solo evitare problemi di rumori col vicinato”.

Alla fine, la signora che l’ha pubblicato ha spiegato che le condizioni poste sono dovute, oltre che a sfortunate esperienze passate, anche al fatto che cani o bambini potrebbero causare danni all’appartamento che lei non si può permettere di pagare. E comunque, al di là delle discussioni, il post ha avuto un certo successo dato che diverse donne si sono dimostrate interessate all’appartamento.