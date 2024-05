Lavori sull’autostrada A4 allo svincolo di Latisana.

I lavori per il rifacimento dei giunti in corrispondenza di un sottopasso interesseranno tra domenica e lunedì notte e tra lunedì e martedì notte le rampe in uscita allo svincolo di Latisana, in maniera alternata. Questo comporterà alcune limitazioni e modifiche alla circolazione per chi percorre l’autostrada A4 e vuole uscire al casello di Latisana.

In particolare, tra le ore 22 di domenica 12 maggio e le ore 6 di lunedì 13 chi proviene da Udine/Trieste per raggiungere le località servite dallo svincolo di Latisana dovrà uscire a San Giorgio di Nogaro e utilizzare gli itinerari alternativi.

Tra le ore 22 di lunedì 13 e le ore 6 di martedì 14 chi proviene da Venezia dovrà uscire a Portogruaro e raggiungere Latisana e le località da essa servite utilizzando la viabilità ordinaria.