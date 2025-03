Inaugurato a Roveredo di Varmo il “Giardino di Tulipani”.

A Roveredo di Varmo un angolo di Friuli si è trasformato in una piccola Olanda: distese colorate di tulipani – ben 25mila – hanno dipinto i campi, inaugurando ufficialmente il “Giardino di Tulipani” di Denis Comisso. In tanti non hanno voluto perdersi l’appuntamento e, tra i filari, con le scarpe infangate e una

paletta in mano, hanno raccolto decine di fiori.

A tagliare il nastro è stato il presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, che ha ribadito il valore dell’iniziativa: “un bellissimo esempio di come la passione, la creatività e la collaborazione possano dare vita a iniziative capaci di valorizzare il nostro territorio. Questo progetto non è solo un richiamo alla bellezza della natura, ma anche un’occasione concreta di promozione turistica, sociale ed economica per tutta l’area di Varmo e dintorni”.

Progetto nato da un’intuizione.

Il progetto è nato dall’intuizione di Denis Comisso e Roberta Presti, in collaborazione con Adriano Smets e Sjaak Verweij, due olandesi che hanno scelto il Friuli come seconda casa. Il successo di questa prima edizione ha confermato la validità della scommessa: una fioritura straordinaria, con un potenziale che può puntare a raggiungere i 200mila tulipani.

Il momento del taglio del nastro del “Giardino di Tulipani”

Visibilmente emozionati, Denis e Roberta hanno voluto ringraziare tutte le persone che hanno contribuito con passione e impegno alla realizzazione del progetto, dedicando un pensiero speciale anche a chi non c’è più. “Un ringraziamento che vogliamo condividere con tutti voi – hanno detto – e con chi verrà a trovarci nei prossimi giorni”.

Con un italiano impeccabile, l’olandese Adriano Smets ha raccontato le difficoltà incontrate nel reperire i bulbi, in un’annata complicata anche dal maltempo: “proprio per questo, ha spiegato, l’emozione oggi è ancora più intensa”. Domenica 18 maggio, Denis Comisso riceverà il premio “Il tramonto Gondola

Awards” assegnato dall’omonima rivista.

“L’identità del Friuli”.

Il massimo esponente dell’Assemblea legislativa ha poi sottolineato come iniziative di questo tipo contribuiscano a costruire un’identità regionale forte e attrattiva: “Il Friuli Venezia Giulia è una terra fertile non solo per l’agricoltura, ma anche per le idee. I tulipani accendono i riflettori sull’attività, ma anche sulla comunità di Varmo, aggiungendo un nuovo tassello per far conoscere il paese”.

Concetti ribaditi da Franco Prampero, primo cittadino di Varmo, intervenuto insieme agli assessori Laura Cosatto e Gabriele Tonizzo: “Le tante persone presenti testimoniano il successo dell’iniziativa che è un’opportunità in più per far crescere l’azienda”.