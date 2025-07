Scoprire il Friuli con la Pimpa: la nuova guida illustrata tra natura, città e tradizioni

Una guida speciale per scoprire il Friuli Venezia Giulia accompagnati dalla Pimpa.

Il Friuli Venezia Giulia diventa protagonista di una guida speciale pensata per scoprire, con uno sguardo fresco e giocoso, tutte le sue meraviglie: dalla laguna alle montagne, dalle città ricche di storia ai borghi più nascosti, passando per piatti tipici, feste, dialetti e tradizioni locali; a raccontarlo è “Pimpa alla scoperta del Friuli Venezia Giulia”, un libro illustrato pubblicato da Franco Cosimo Panini Editore in collaborazione con PromoTurismoFVG, e disponibile da oggi in tutti gli infopoint regionali e sul sito friuliveneziagiuliashop.it, oltre che – dal 1° agosto – in libreria e online.

Protagonista della guida è la Pimpa, celebre personaggio creato da Francesco Tullio-Altan, che veste per l’occasione i panni di guida turistica d’eccezione e accompagna i lettori in venti tappe alla scoperta di un territorio che, come recita il libro, “è piccolo da un punto di vista geografico ma presenta una varietà davvero unica”.

“Accompagnati dalla cagnolina a pois rossi adesso tutti possono scoprire la nostra regione. Questo è un bellissimo prodotto pensato per i bambini ma capace di incuriosire anche gli adulti: racconta con un linguaggio semplice e divertente la storia, la cultura, le città, i centri minori e anche le lingue e i dialetti del Friuli Venezia Giulia”, ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, durante la presentazione ufficiale oggi a Trieste.

Il libro – 64 pagine illustrate, testi semplici, adesivi e giochi – rientra nella collana di successo “Le guide di Pimpa”, composta finora da 25 titoli dedicati a città, musei e parchi naturali, ma si distingue perché è il primo volume dedicato interamente a una regione italiana.

“Questa guida-gioco è il punto di partenza di un nuovo progetto editoriale che porterà la Pimpa in viaggio attraverso le regioni d’Italia. Siamo felici che la prima tappa sia proprio il Friuli Venezia Giulia, terra a cui Altan è profondamente legato”, ha dichiarato Maria Teresa Panini, editrice del volume.

Il formato maneggevole e le due versioni linguistiche (italiano e inglese) lo rendono perfetto come compagno di viaggio per tutta la famiglia. Ogni tappa è associata a colori, icone e giochi, con un approccio esperienziale e didattico che stimola osservazione e memoria nei più piccoli.

La Pimpa guida i lettori tra le spiagge di Lignano e Grado, i monti della Carnia, il Carso e le Dolomiti Friulane, tra personaggi storici, piatti come il frico, i cjarsons e lo strucolo de pomi, e luoghi simbolici come Trieste, Udine, Palmanova, Aquileia, Cividale, il Monte Lussari, Villa Manin, il Collio e il Tarvisiano. Non mancano le lingue antiche di Sauris e Sappada, le farfalle di Bordano, le tracce longobarde di Cividale o le pitture del Tiepolo a Udine.

“Questa è solo l’ultima delle iniziative della nostra strategia promozionale, che – anche grazie a testimonial molto noti – sta ottenendo risultati importanti a livello nazionale e internazionale, raggiungendo anche mercati lontani come il Giappone e gli Stati Uniti”, ha aggiunto Bini.

La Pimpa, che ha appena compiuto 50 anni, è anche protagonista della mostra “Buon compleanno Pimpa!”, allestita ad Aquileia tra biblioteca, scuola primaria e parco giochi, visitabile fino al 13 settembre prima di trasferirsi a Udine.