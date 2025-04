“Pioggia intensa e diffusa” in arrivo in Fvg, scatta l’allerta regionale

Allerta regionale per pioggia in Fvg.

Scatta l’allerta regionale per pioggia in Fvg. La situazione meteo attuale vede infatti una depressione nel Nord Atlantico in discesa sulla Spagna, che tenderà a richiamare correnti umide da Sud. Per la giornata di oggi, lunedì 14, si attendono piogge sparse da moderate ad abbondanti in progressiva intensificazione dal pomeriggio-sera. Dalla tarda serata atteso sollevamento di venti di Scirocco.

Le previsioni meteo: per martedì 15 aprile sono previste piogge intense diffuse. Probabili piogge molto intense sulla fascia prealpina. Possibili rovesci e temporali serali su pianura e costa. Nevicate solo al di sopra dei 2300 m circa. Soffierà scirocco moderato sulla bassa pianura, sostenuto sulla costa specie tra

Grado e Lignano, dove saranno possibili mareggiate. Anche in quota vento con raffiche sostenute

da sud-ovest.