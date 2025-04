E’ stato riaperto il Punto salute di Mortegliano.

Riaperto il Punto salute di Mortegliano: nella struttura, che aveva registrato lo sfondamento del tetto e

l’allagamento di tutti i locali, operano quattro dottoresse e altri operatori sanitari e amministrativi che da anni si prendono cura di circa seimila pazienti adulti e di mille bambini.

“La riapertura del Punto salute di Mortegliano – ha detto l’assessore regionale alla Sanità Riccardo Riccardi – è la dimostrazione che le azioni virtuose camminano con le gambe di quelle persone che credono con convinzione nella realizzazione di progetti fondamentali per il bene della comunità. Gli sforzi fatti dalle istituzioni e dai professionisti del sistema sanitario dopo l’evento calamitoso che ha colpito questa parte del Friuli Venezia Giulia trovano oggi il giusto coronamento, reso possibile da un grandissimo lavoro di squadra”.

Nel corso della riapertura è stato ricordato l’impegno profuso dal Comune di Mortegliano, dall’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (Asufc), dalla Protezione civile e dalla Regione sia nelle fasi immediatamente successive all’evento calamitoso per mantenere l’operatività del Punto salute che negli interventi per ripristinare il più velocemente possibile la funzionalità dell’immobile di via 25 Aprile che da poche ore ha riaperto al pubblico.