Le attività in Carnia per Pasqua.

In questo periodo la montagna si risveglia e si trasforma in uno spazio di gioco, scoperta e avventura. In occasione delle festività pasquali, Visit Zoncolan propone due giornate dedicate alle famiglie con bambini, immerse nella natura della Carnia, tra enigmi, corse esilaranti e giochi nel bosco. Sarà regalato un gadget a tutti i partecipanti. Sotto i 6 anni i bimbi dovranno essere accompagnati da un adulto, dai 6 anni in su, potranno partecipare autonomamente, seguiti e coinvolti dalle guide professioniste

Sabato 19 aprile: Orienteering di Pasqua con caccia alle uova di cioccolato

Il ritrovo è alle 9.30 alla Reception Albergo Diffuso di Povolaro (frazione di Comeglians) e la divertente esperienza dura circa 4 ore. Mappa alla mano, i partecipanti suddivisi in squadre dovranno seguire gli indizi, risolvere enigmi e superare prove divertenti per trovare le uova di cioccolato nascoste dai coniglietti di Pasqua. Si tratta di un’esperienza pensata per stimolare il gioco di squadra, il senso dell’orientamento e la voglia di muoversi all’aria aperta, con un piccolo premio finale per la squadra più veloce (costo: 15 € | Sconto 50% con FVG Card).

Lunedì 21 aprile: Corsa delle uova colorate e avventure nel Bosco di Fornas

Il ritrovo alle 9.30 è al Rifugio Fornas (Loc. Fornace, Tolmezzo) e il tutto durerà circa 4 ore. Una Pasquetta all’insegna del divertimento in mezzo alla natura. Dopo una passeggiata tra gli alberi, con tappe gioco e attività di gruppo, arriverà il momento clou: la grande Corsa delle uova colorate. Ogni partecipante dovrà trasportare un uovo lungo un percorso tra sentieri e radure, senza farlo cadere: un gioco dinamico, pensato per stimolare equilibrio, concentrazione e spirito di squadra (costo: 15 € | Sconto 50% con FVG Card). A seguire, c’è la possibilità di pranzare in compagnia al Rifugio Fornas (pranzo non incluso – prenotazione consigliata).

Si tratta di occasioni speciali per vivere il territorio in modo attivo, educativo e coinvolgente, all’insegna della natura e della condivisione, che rientrano nelle attività di animazione del territorio prevista dal Bando Borghi PNRR “Il Bosco nel Borgo-Il Borgo nel Bosco”.