Polizia Stradale del Fvg, nel 2024 rilevate 33.400 infrazioni sulle strade

Le infrazioni rilevate dalla Polizia Stradale del Fvg.

Il 2024 si chiude con numeri significativi per la Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia, che ha concluso un anno di intensi controlli sulle strade della regione: complessivamente, sono state impiegate 11.828 pattuglie che hanno monitorato 56.908 persone, contestando 33.393 infrazioni; tra le violazioni più comuni, spiccano i 5.293 casi per eccesso di velocità, ma a colpire sono anche i numeri relativi al ritiro delle patenti: ben 952 in un anno, con una media di quasi tre patenti ritirate ogni giorno.

La Polizia Stradale ha concentrato gran parte dei suoi sforzi su alcol e droghe al volante, con 10.720 conducenti controllati tramite etilometri e precursori. Di questi, 208 sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza, mentre 28 sono stati denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Non solo conducenti privati: il settore del trasporto professionale è stato oggetto di 119 servizi dedicati, con 226 operatori impegnati a verificare la regolarità dei veicoli adibiti al trasporto merci e persone. I controlli hanno riguardato 583 veicoli pesanti, con 381 infrazioni accertate e il ritiro di 7 patenti e 7 carte di circolazione.

In generale il focus operativo della Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia sul trasporto merci / passeggeri ha portato ad accertare 126 infrazioni per violazioni relative alla circolazione di trasporti eccezionali; 2219 infrazioni relative alla normativa che disciplina i tempi di guida e riposo degli autisti; 143 infrazioni per manomissione e alterazione del tachigrafo; 1893 infrazioni per sovraccarico e 655 infrazioni relative alla disciplina del trasporto internazionale di merci e passeggeri.

Particolarmente efficace è stata anche l’attività di polizia giudiziaria che ha consentito di deferire all’Autorità Giudiziaria complessivamente 503 persone di cui 13 arrestate e 492 denunciate in stato di libertà. Di rilievo un eccezionale sequestro di hashish pari a 69 kg avvenuto nel mese di ottobre lungo l’autostrada A4.

Gli esercizi pubblici controllati sono stati 160 di cui 59 autofficine, 22 auto rivendite, 31 autoscuole, 8 carrozzerie, 7 agenzie di pratiche automobilistiche, 2 autodemolizioni e 31 altri esercizi; 36 sono state le infrazioni rilevate di cui 32 per le quali è prevista una sanzione amministrativa e 4 una sanzione penale. Un dato importante è quello dei soccorsi stradali che le pattuglie del Compartimento Polizia Stradale del FVG hanno prestato ad utenti in difficoltà: 8018

Non solo controllo, ma anche educazione: nel 2024 la Polizia Stradale ha raggiunto oltre 3.000 alunni in 46 scuole, con eventi e progetti per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale. Con l’introduzione della legge 177 del 25 novembre 2024, sono state apportate modifiche significative al Codice della Strada, tra cui l’introduzione dell’alcool-lock, misura che obbliga i recidivi dell’alcol al volante a installare dispositivi di blocco all’accensione del veicolo.

Seppur con un calo dei dati sull’incidentalità e le vittime, la Polizia Stradale sottolinea che la sicurezza stradale resta un tema di fondamentale importanza. “La sicurezza stradale è ormai un argomento quotidiano tra i cittadini della nostra regione”.