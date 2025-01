A Forni Avoltri l’88° Campionato nazionale di sci di fondo degli Alpini

Campionato di sci di fondo a Forni Avoltri.

Dopo il successo del Campionato nazionale di slalom gigante del 2023 sulle piste dello Zoncolan, le montagne della Carnia si preparano ad accogliere un altro evento sportivo invernale targato Associazione Nazionale Alpini (ANA): il 2 febbraio, infatti, Forni Avoltri sarà il palcoscenico dell’88° Campionato Nazionale di sci di fondo, che si terrà a Piani di Luzza, sulla pista Carnia Arena di Biathlon.

Atleti provenienti da tutta Italia si sfideranno in una gara individuale a tecnica libera, su un percorso di 10 km o 5 km, a seconda della categoria. L’evento è organizzato in collaborazione con la Sezione ANA Carnica e il Gruppo Alpini di Forni Avoltri. L’accoglienza dei partecipanti, che includerà sia atleti che accompagnatori, inizierà sabato 1° febbraio con una sfilata per le vie del paese, seguita dall’alzabandiera e da un momento di ricordo ai Caduti.

La cerimonia ufficiale di apertura del Campionato sarà arricchita dalla presenza del plurimedagliato alpino Giuseppe Montello, originario di Forni Avoltri, che accenderà il tripode simbolico dando il via alla competizione. Il presidente della Sezione Carnica, Ennio Blanzan, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione degli atleti e l’entusiasmo che ha animato l’organizzazione dell’evento.