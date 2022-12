Tentano il suicidio nel carcere di Udine, due detenuti salvati dagli agenti

Due tentativi di suicidio nel carcere di Udine.

Tragedia sfiorata al carcere di Udine dove alcuni giorni fa due detenuti hanno tentato il suicidio meno di un mese dal suicidio di un giovane di 22 anni che era in isolamento. I due sono stati salvati dal pronto intervento degli agenti della polizia penitenziaria.

“E’ un fatto gravissimo – ha commentato il consigliere regionale di Open Sinistra FVG Furio Honsell – .Va richiesta a gran voce a tutte le istituzioni statali, regionali e comunali un maggiore impegno. Il carcere di Udine è sovraffollato da decenni ormai, con un numero di detenuti quasi il doppio della capienza. Mancano personale di polizia, educatori e assistenza psicologica per i più fragili. Non è possibile fare ricadere su così pochi lavoratori un onere che è di tutta la comunità. È scandaloso che nella finanziaria ci siano stati dei tagli proprio al sistema carcerario, quasi si volesse enfatizzare il ruolo punitivo e non quello rieducativo. Ma anche il governo regionale deve farsi carico della salute fisica e mentale dei detenuti. È compito della Regione e anche del Comune promuovere la salute di tutte le persone che a vario titolo dimorano sul proprio territorio. Occuparsi delle condizioni nelle carceri è un dovere di civiltà ma è anche una responsabilità. Il valore di una vita è sempre inestimabile.”