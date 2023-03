Gli eventi del weekend sulle piste di Pramollo.

Fino a Pasqua, Pramollo sarà la più grande terrazza al sole di tutte le Alpi. Anche per questo i gestori degli impianti invitano a non dimenticare la crema solare. Un suggerimento esteso agli sciatori della nostra regione, quest’anno presenti in gran numero sulle piste del comprensorio a cavallo tra Friuli e Carinzia. Pramollo è infatti comodamente raggiungibile da Pontebba da cui dista solo 13 km.

Il freddo notturno di questi giorni ha contribuito a rendere la neve ideale per garantire un grip perfetto agli sci mentre i numerosi punti relax disponibili lungo le piste offrono in ogni momento la tentazione di una piacevole pausa ristoratrice.

Prenderà inoltre il via sabato 4 marzo il programma di eventi “Music meets sun” che accompagnerà tutti i prossimi weekend con un’atmosfera vivace tra musica e gastronomia. Vari DJ e gruppi si alterneranno in diversi punti della località. Si inizia proprio sabato e domenica nella Watschiger Alm con la Hut Master competition e degustazioni di birra della Villach Brewery.