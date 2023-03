Sdrindule riceve il sigillo della città di Udine

A Ermes Di Lenardo, in arte Sdrindule, il sigillo della città di Udine.

Il Comune di Udine ha deciso di riconoscere l’impegno di Ermes Di Lenardo, da tutti conosciuto come Sdrindule, per la promozione della cultura friulana attraverso la sua comicità. Il sigillo della città è stato conferito al comico il 1° marzo presso il palazzo D’Aronco, alla presenza del sindaco Pietro Fontanini, del consigliere Paolo Pizzocaro e del presidente di quartiere Gary Di Qual, oltre alla famiglia di Sdrindule.

La proposta di conferire il sigillo della città a Di Lenardo è stata avanzata dal presidente di quartiere Di Qual e accolta favorevolmente dalla giunta comunale di Udine. Questo riconoscimento testimonia l’importanza che la città attribuisce alla promozione delle tradizioni locali e all’impegno dei suoi cittadini nel diffondere la cultura friulana al di fuori dei suoi confini. Sdrindule ha dimostrato di essere un ambasciatore della friulanità, utilizzando la sua arte comica e musicale per rappresentare e valorizzare la sua terra d’origine.

La cerimonia di consegna del sigillo della città è stata un momento di grande festa e di orgoglio per la città di Udine, che ha voluto ringraziare Sdrindule per la sua dedizione e il suo impegno nel promuovere la cultura friulana. Il comico ha mostrato grande gratitudine per questo riconoscimento, dichiarando di sentirsi ancora più legato alla sua terra e di voler continuare a rappresentarla e valorizzarla.