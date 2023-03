L’amarezza del sindaco di Malborghetto Valbruna.

C’erano i rappresentanti della Regione, c’era la famiglia di Enzo Cainero, promotore dell’iniziativa, c’era il sindaco di Tarvisio, Renzo Zanette; non c’era, però, quello di Malborghetto Valbruna, Boris Preschern. Perché? Perché, a quanto spiega il diretto interessato, non è stato invitato.

E così, nel giorno di presentazione degli eventi legati alla tappa del Giro d’Italia sul Lussari, in programma per il 27 maggio, scoppia la polemica: il primo cittadino del Comune montano, infatti, ha espresso tutta la sua amarezza in un post sui social rivendicando un ruolo di primo piano per il territorio di cui è espressione.

“Non siamo neanche stati invitati alla cerimonia di oggi di presentazione della 20esima tappa del Giro d’Italia che vedrà la salita al monte Lussari da Valbruna. Sarà perché taluni politici o tecnici non conoscono (o fanno finta di non conoscere) la geografia. Si mettano tutti comunque il cuore in pace perché non ce n’è per nessuno. Il grande spettacolo della tappa sarà comunque qui da noi, con il 90 per cento dei tifosi che saliranno da Valbruna. Dispiace dirlo, ma non meritavamo certo di non essere considerati (come al solito) e quindi facciamo, come sempre, da soli“. Un post, quello del sindaco, che ha ricevuto la solidarietà di molti cittadini.