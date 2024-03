A soli 7 anni suona per il 70esimo della Rai, il Fvg premia il giovane pianista

Premiato il giovanissimo Evan Milani.

A soli sette anni, Evan Miliani ha vinto diversi concorsi internazionali di musica tra cui il Città di Albenga, dopo il quale è stato scelto per esibirsi al concerto Rai per il 70esimo anniversario della televisione. Milioni di telespettatori, quindi, lo hanno ammirato in diretta sul grande schermo mentre, in quello che voleva essere un omaggio a Piero Angela, interpretava al piano l’arrangiamento di una celebre aria di Bach, sigla storica di Quark.

Un risultato notevole per Evan, bambino prodigio di Basovizza e allievo della scuola di musica Glasbena matica, che ha ricevuto ieri a Trieste il sigillo dell’Assemblea legislativa Fvg. Ad accoglierlo nel palazzo del Consiglio regionale, il presidente Mauro Bordin e il consigliere Marko Pisani (Ssk) che hanno voluto premiare l’impegno del giovanissimo pianista, complimentandosi anche con i genitori e con presidente e direttore della Glasbena matica, Igor Svab e Manuel Figheli.

“Come Consiglio regionale – ha sottolineato Bordin – abbiamo la volontà di valorizzare le persone che riescono a lasciare un segno nella società. Miliani, con la sua passione e bravura nella musica, è un esempio positivo che può servire da sprone anche per altri suoi coetanei. Ho lavorato in costante contatto con l’assessore Fvg alla Cultura, Alessia Rosolen, per valorizzare la formazione musicale nel nostro territorio. Continueremo a supportare le realtà musicali, come la Glasbena matica, che sono portatrici di valori culturali”.

Una famiglia di musicisti e l’amore per il pianoforte.

Da sinistra Manuel Figheli (direttore Glasbena matica), la madre di Evan, Tamara Razem Locatelli (insegnante di musica), Evan Miliani, il presidente del Cr Fvg, Mauro Bordin, il consigliere Marko Pisani (Ssk) e il presidente della Glasbena matica, Igor Svab

Evan viene da una famiglia di musicisti – come ha raccontato nel corso della cerimonia la sua insegnante di piano, Tamara Razem Locatelli – ed era quindi “inevitabile il suo avvicinamento alla musica” con la madre pianista che aveva però cercato di insegnargli la fisarmonica. A cinque anni, però, ha manifestato interesse per il pianoforte, seguendo così la sua passione fino ad arrivare all’importante esibizione dello scorso febbraio alla Rai che – come lui stesso ha raccontato – lo ha visto “emozionato quando doveva parlare dinanzi al pubblico ma non nel suonare”.

“Questo giovane pianista, grazie al suo talento – è intervnuto infine il consigliere Pisani – è un eccellenza per la nostra regione e un plauso va anche a chi lo ha seguito in questo suo percorso musicale”.