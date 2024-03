Poche ore alla visita di Giorgia Meloni a Pordenone.

Il centro di Pordenone è pronto ad accogliere oggi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la visita istituzionale al teatro Verdi. Ma in città è previsto anche un corteo antagonista da parte di associazioni e forze politiche.

La viabilità e i parcheggi saranno fortemente limitati dalle misure di sicurezza che saranno implementate dalle 14 alle 18. La zona compresa tra piazza Risorgimento, via Rivierasca e il teatro Verdi sarà particolarmente off-limits per veicoli senza un pass autorizzato. Inoltre, piazza XX Settembre sarà divisa in due. Mentre alcuni cittadini si preparano a vedere la presidente Meloni, altri si uniranno al corteo delle associazioni e delle forze antagoniste, che includerà eventi pianificati per l’8 marzo, come il ritrovo dell’Anpi sotto la loggia del municipio e il flashmob della Cgil in via Mazzini alle 16:00.

La visita della pemier Meloni ha già suscitato controversie politiche. Il parlamentare Emanuele Loperfido, presidente di Fratelli d’Italia Pordenone, ha criticato l’assenza di rappresentanti della minoranza del Comune e della Regione all’incontro con la presidente, definendola una mancanza di rispetto istituzionale e di stile. Loperfido ha sottolineato l’importanza del riconoscimento delle istituzioni, indipendentemente dalle affiliazioni politiche.

La risposta del partito Bene Comune non si è fatta attendere, accusando Meloni di utilizzare la visita a Pordenone per scopi politici personali anziché per affari istituzionali, sottolineando che la visita sembra essere legata alla candidatura alle elezioni europee, anziché a questioni di interesse pubblico. Le polemiche continuano con Marco Salvador de La Civica, che invita Loperfido a non polemizzare contro le opposizioni che non parteciperanno all’incontro e suggerisce di concentrarsi sulle questioni lavorative, come il potenziale rischio di perdita di posti di lavoro presso l’Electrolux.