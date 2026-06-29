Carburanti in Slovenia: scende il prezzo del diesel, sale quello della benzina

Cambiano ancora i prezzi dei carburanti in Slovenia: a partire dalla mezzanotte tra lunedì 29 e martedì 30 giugno aumenta il costo della benzina, mentre il diesel registra un lieve ribasso. Lo ha comunicato il Ministero sloveno delle Infrastrutture e dell’Energia, che ha aggiornato i prezzi calmierati applicati sulla rete stradale nazionale.

Quanto costano benzina e diesel

Da martedì 30 giugno un litro di benzina costerà 1,537 euro, con un aumento di 0,7 centesimi rispetto alla settimana precedente. Scende invece il prezzo del diesel, che cala di 0,2 centesimi e si attesta a 1,605 euro al litro. Le nuove tariffe resteranno in vigore fino a domenica 6 luglio.

I prezzi calmierati si applicano esclusivamente ai distributori situati fuori dalla rete autostradale slovena. Le stazioni di servizio presenti lungo le autostrade possono infatti praticare prezzi differenti. Il nuovo aggiornamento resterà valido per sette giorni, dal 30 giugno al 6 luglio, secondo quanto comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dell’Energia sloveno.