Le primarie del Pd in Fvg.

Sono oltre 7500 le persone, rilevate alle 12, che hanno scelto di recarsi in uno dei 120 seggi allestiti in Friuli Venezia Giulia dal Pd per le primarie nazionali del partito.

“Nonostante il cattivo tempo – osserva il segretario regionale Renzo Liva – riscontriamo una buona affluenza. Un segnale che contiamo di vedere confermato questa sera. I seggi sono aperti fino alle 20 e invito i cittadini a utilizzare questo strumento di democrazia”.