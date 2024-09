Tutti del Friuli Venezia Giulia i primi sei laureati al corso in Scienze infermieristiche e ostetriche delle università di Udine e Trieste.

Prime laureate e laureati per il corso di laurea magistrale interateneo Udine-Trieste in Scienze infermieristiche e ostetriche. Sono sei, tutti del Friuli Venezia Giulia: Beatrice Bassi di Udine, Federica Cigolot di Aviano, Gloria Cusin di Azzano Decimo, Marta Pigat di Udine, Massimo Noacco di Buia e Laura Tonzar di Ronchi dei Legionari.

In precedenza tre di loro avevano già conseguito la laurea triennale in infermieristica e altri tre in ostetricia. Nell’ambito del percorso di studio magistrale i sei neolaureati hanno anche condotto un progetto di studio all’Università Esel di Lisbona per esplorare e scambiare esperienze sull’infermieristica di comunità, sulla ricerca e sulla gestione infermieristica. La prima sessione di laurea del corso si è svolta oggi all’Ateneo friulano, nell’auditorium della Biblioteca scientifica, alla presenza del prorettore Andrea Cafarelli.

“È motivo di grande soddisfazione – ha detto la coordinatrice del corso Alvisa Palese – vedere laureati oggi colleghi e colleghe esperte nel proprio campo che hanno avanzato le loro competenze attraverso la laurea magistrale interateneo. Un percorso biennale che apre a prospettive di carriera nel campo gestionale, clinico, formativo e della ricerca. Nella recente selezione per il futuro corso, che si è tenuta all’Università di Udine, abbiamo registrato una attrattività di oltre 8 candidati per posto, di gran lunga superiore a quella riportata in media in Italia, e valori in crescita del 15 per cento dall’ultimo anno, segno – ha sottolineato la professoressa Palese – di una grande motivazione da parte di infermieri, infermieristica pediatrici ostetriche di continuare a studiare e crescere”.

La commissione di laurea, presieduta da Alvisa Palese, coordinatrice del corso, era composta da: Lorenza Driul, Silvia Palmisano, Gianfranco Sanson, Paola De Lucia, Gloria Godeas, Maura Mesaglio, Renzo Moreale e Giuseppe Tonutti.