Le Pro Loco Fvg al lavoro per la mappatura dei presepi di Natale

Entro il 31 ottobre si potranno segnalare le opere per il 21esimo Giro Presepi in Friuli Venezia Giulia

Mancano due mesi a Natale e il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale tra le Pro Loco d’Italia ha aperto la fase organizzativa del suo contenitore di eventi “Presepi FVG. La tradizione prende forma“. Maestri presepisti, comitati paesani e parrocchie, oltre a singole Pro Loco, possono segnalare i propri presepi per partecipare ai tre eventi dedicati a questa forma d’arte che unisce fede e tradizione.

Entro il 31 ottobre si potranno segnalare i propri presepi per il 21esimo Giro Presepi in Friuli Venezia Giulia e per candidare le proprie opere all’esposizione nella sede della Giunta e Consiglio regionale a Trieste. Scadrà, invece, il 14 dicembre la fase di adesione al 20esimo Concorso Presepi nelle Scuole Primarie e dell’Infanzia del Friuli Venezia Giulia. La modulistica si trova sul sito www.prolocoregionefvg.it; info al numero 0432 900908 (int. 2) o via mail eventi@prolocoregionefvg.it.

“Anche quest’anno – commenta il presidente del Comitato regionale Pietro De Marchi – iniziamo il viaggio che ci porta al Natale. Nell’attesa della presentazione ufficiale insieme a tutti i nostri partner che avverrà a inizio dicembre, svolgiamo l’intenso lavoro di mappatura dei presepi presenti sul territorio regionale, per offrire ai visitatori un quadro il più completo possibile delle Natività presenti. Ogni personaggio del presepe, simbolo di fede e tradizione, ha una storia da raccontarci: siamo pronti a raccoglierla e a diffonderla anche in questo Natale 2024″.