Pozzuolo del Friuli pronta ad accogliere il nuovo parroco

La cerimonia di benvenuto a don Michele Frappa sabato 26 ottobre

Sabato 26 ottobre, la comunità di Pozzuolo del Friuli accoglierà il suo nuovo parroco, don Michele Frappa. La cerimonia vedrà la presenza del sindaco Gabriele Bressan, degli amministratori comunali e dei rappresentanti delle principali associazioni locali. Alle 15, i fedeli riceveranno il parroco sul sagrato della chiesa di Sant’Andrea Apostolo, dove Don Michele celebrerà la sua prima messa. Durante il breve corteo, in arrivo dalla scuola dell’infanzia paritaria Maria Immacolata, il parroco e il consiglio pastorale saranno accompagnati dalla banda.

Don Frappa guiderà cinque parrocchie

Don Michele Frappa è stato nominato dall’arcivescovo monsignor Riccardo Lamba come nuovo parroco non solo di Pozzuolo, ma anche delle parrocchie di Cargnacco, Carpeneto, Sammardenchia, Zugliano e Terenzano, vacante dopo il ritiro di don Onorino Trigatti in quiescenza. La nomina alla guida delle cinque parrocchie è stata ufficializzata a inizio settembre. Il nuovo parroco, inoltre, assumerà anche il coordinamento della Collaborazione pastorale di Pozzuolo, incarico che negli ultimi mesi era stato svolto dal compianto monsignor Carlo Costantini, morto l’1 agosto, dopo tre decenni alla guida della Parrocchia.

Nato nel 1989 a Camino al Tagliamento, don Frappa è stato ordinato sacerdote nel 2020. Prima della sua nuova assegnazione, ha ricoperto il ruolo di vicario parrocchiale a Lignano Sabbiadoro e Bevazzana, dove insegnava anche religione. Nel 2023, è stato nominato vicedirettore dell’Ufficio diocesano per l’iniziazione cristiana e la catechesi, incarico che manterrà anche con i nuovi impegni pastorali.

Pur lasciando con un certo dispiacere le comunità di Lignano e Bevazzana, don Frappa ha espresso il desiderio di costruire un cammino di collaborazione con le comunità che ora guiderà, unificate sotto la sua leadership pastorale.